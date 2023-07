Zwaargewonde bezoeker Zwarte Cross is 47-jarige man uit Amsterdam, medische situatie onveranderd

updateDe bezoeker van het festival Zwarte Cross, die vrijdagmiddag gewond raakte door een ongeval met een attractie, is een 47-jarige man uit Amsterdam. Dat meldt de politie zaterdag. Zijn medische situatie is onveranderd, aldus de festivalorganisatie.

Een woordvoerder van festivalorganisatie De Feestfabriek wil verder niets zeggen over het ongeval en het onderzoek ernaar. Ook een woordvoerder van de politie wil er voorlopig niets over kwijt. ,,Het onderzoek loopt nog. We verwachten daarover geen nieuwe informatie dit weekend.”

Vrijdag viel de bezoeker naar beneden bij de attractie Do Your Own Stunt, aldus de politie. De attractie bestaat uit een schans van een paar meter hoog en een plank, die op grotere hoogte is bevestigd. Daar vanaf konden mensen naar beneden springen aan een touw. Op de grond was een groot luchtkussen om de val te breken.

Naast het kussen beland?

Of het slachtoffer van de schans is gevallen of van de plank, of diegene bijvoorbeeld naast het kussen is beland en hoe en waaraan de bezoeker gewond is geraakt, is niet duidelijk. De attractie blijft de rest van het festival gesloten voor onderzoek en controle door de NVWA samen met de politie.

Deze bezoeker ging vrijdag van de attractie af, enkele uren later ging het mis bij een andere bezoeker.

Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. 'Over de toestand van het slachtoffer kunnen wij geen mededelingen doen', meldde de organisatie vrijdag online. Getuigen van het ongeval zijn achter de schermen opgevangen en de organisatie brengt mensen die daar behoefte aan hebben, in contact met Slachtofferhulp.



De NVWA meldt zaterdag nog niets te kunnen zeggen over het onderzoek. Wel zei de NVWA vrijdag al dat inspecteurs onderzoeken of de attractie heeft voldaan aan alle wet- en regelgeving en of deze op de juiste wijze is gebruikt.

