Zwarte Cross bestaat 23 jaar, dus tijd voor 23 feiten: ‘Tante Rikie bakte al burgers op de eerste editie’

1. De Zwarte Cross begon in 1997 als een relatief bescheiden feestje ‘in de wei van Teunis en Ans’ in Hummelo. 150 crossers op de baan, zo’n 1.000 man in de feesttent die na afloop bier dronken, feest vierden, sterke verhalen vertelden en genoten van een door Tante Rikie gebakken broodje hamburger; ja, ook toen was ze er al bij.



2. In 2008 werd de magische grens van 100.000 bezoekers geslecht. Sindsdien is het festival elk jaar verder gegroeid, met vrijwel elk jaar een nieuw bezoekersrecord. Dat ligt nu al drie jaar op 220.000 bezoekers. Daar blijft het bij, want volgens de organisatie zit het festival hiermee aan z’n maximum.



3. De 220.000 bezoekers zijn overigens níet evenzoveel mensen. Het bezoekersaantal is als volgt verdeeld: 25.000 campinggasten op donderdag en 65.000 daggasten (inclusief de kampeerders) op zowel vrijdag, zaterdag als zondag. De 25.000 campinggasten worden dus vier keer meegeteld: elke dag één keer.