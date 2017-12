Zwarte Cross: gouden business

LICHTENVOORDE - De Zwarte Cross is met 220.000 bezoekers het grootste festival van Nederland. De BV's van de drie eigenaren zijn met miljoenen gevuld. De Gelderlander dook in de geldstromen achter het jaarlijkse muziek-, motorcross- en theaterfestijn in Lichtenvoorde.

Een megafestival als de Zwarte Cross brengt flinke geldstromen op gang. De afgelopen edities, uitverkocht en met goed weer, hadden een omzet van gemiddeld grofweg 12,5 miljoen euro per keer. Daarvan komt ruwweg 7,5 miljoen euro binnen via de verkoop van drank en eten op het terrein. Vier miljoen euro komt binnen via de verkoop van kaartjes en een kleine miljoen via sponsoring. Grote sponsors zijn Grolsch en veevoederfabrikant ForFarmers. De sponsors betalen deels in natura, bijvoorbeeld met publiciteit voor het festival.

Feestfabriek-imperium

Het hoofdpodium van de Zwarte Cross. © ANP Kippa Een deel van de winst komt terecht in de BV's van de drie eigenaren van het Feestfabriek-imperium: D'n Uutwas (van Hendrik-Jan Lovink, genoemd naar het beleggingsfonds D'n Anwas van de Rabobank Doetinchem, waaromheen zich in 2000 een schandaal afspeelde), Doezeburg (van Gijs Jolink, zoon van Bennie Jolink van Normaal) en RON JOVI, van Ronnie Degen. Lovink en Jolink, die ook samen speelden in Jovink & De Voederbietels, zijn de creatieve bazen van de Zwarte Cross, Degen is het zakelijke brein.



Het eigen vermogen van de drie BV's is de afgelopen jaren flink gegroeid. D'n Uutwas had op 31 december 2014 een eigen vermogen van 4 miljoen euro. Eind 2016 was dit gegroeid naar 6 miljoen. Doezeburg groeide in dezelfde twee jaar van 3,5 naar 5,4 miljoen, RON JOVI van 3,5 naar 5,5 miljoen. We spreken hierover met Ronnie Degen.

Eind 2015 zat er 5,5 miljoen euro in jouw BV. Je bent dus dik miljonair geworden van de Zwarte Cross?

,,Het is eigen vermogen van een BV waarvan ik de eigenaar ben, dus in die zin heb je gelijk. Ik heb het niet alleen verdiend met de Zwarte Cross, maar ook met dingen die ik eerder heb gedaan en georganiseerd. Bijvoorbeeld met Jovink en de Voederbietels (Degen was manager van de band, red.). Voor ons is het geld in de BV's puur een buffer voor de jaren dat het slecht gaat. In 2007 hadden we een compleet verregende editie. Er werd minder omgezet en de schade aan de landerijen was groot. Dat jaar hebben we miljoenen aan eigen vermogen in het festival moeten steken.’’

Maar toch. In een interview zei een van jullie eens dat het niet mogelijk is om een band als AC/DC te boeken, omdat de toegangskaartjes dan te duur zouden worden. Maar kun je van al die miljoenen niet een keer wat extra geld uittrekken om wel een keer zo'n band te boeken, als gebaar naar de Achterhoek?

,,Weet je wel wat dat kost? AC/DC vraagt meer dan drie miljoen euro voor een concert! Pinkpop heeft 1,2 miljoen euro betaald voor Bruce Springsteen. En als je het één keer doet, moet je het ieder jaar doen. Dat zou te veel kosten. We hebben relatief lage toegangsprijzen, de prijzen van de dagkaarten zijn dit jaar verlaagd van 30 euro naar 27,50. Jeugd tot 16 jaar betaalt een tientje en kinderen tot 1,40 meter mogen gratis naar binnen. Dat heeft geen enkel ander groot festival. Voor dat geld kun je geen hele grote namen aantrekken. Maar de bezoekers van de Zwarte Cross komen ook niet voor de grote namen. Die komen voor de sfeer, het totaalgebeuren.’’

220.000 bezoekers?

Het getal van 220.000 bezoekers verdient enige nuancering. Als het festival is uitverkocht, komen er 65.000 mensen per dag door de poorten. Drie keer 65.000 is 195.000. Maar er zijn veel mensen die twee of drie dagen gaan, dus die worden twee of drie keer geteld.

De camping, met 25.000 plaatsen, gaat donderdag al open, dus die mensen worden nog een keer extra geteld. Zo kom je aan 220.000, maar dat zijn dus geen 220.000 verschillende mensen.

Jullie verdienen het meest aan de horeca. Hoe werkt dat?

,,De verkoop van drank hebben we helemaal in eigen hand. In de dranktenten staan mensen van verenigingen uit de buurt. Die werken als vrijwilliger, de vereniging krijgt per gewerkt manuur gemiddeld vijf euro. Er zijn 159 verenigingen bij betrokken, waarvan 140 uit de gemeente Oost Gelre (waar Lichtenvoorde in ligt, red.). De eettenten werken wel voor eigen rekening. Wij spreken met ze af wat ze voor hun waren mogen vragen en zij dragen een vast percentage over hun omzet aan ons af.’’

Nozem Oil. © PR In 2012 werd Nozem geïntroduceerd, een drankje op basis van citrusvruchten en chili met 10 procent alcohol, speciaal ontwikkeld voor de Zwarte Cross. Degen: ,,Eerst was het alleen te krijgen op de Cross, in kleine flesjes, shooters. Maar de mensen gingen er ook in de cafés om vragen. Dus besloten we het op de markt te brengen. Het voordeel daarvan is dat de mensen ook door het jaar heen aan de Cross denken. Het ging geweldig, tot anderhalf jaar geleden de markt voor shooters instortte. Nu brengen we het ook uit in literflessen.''



De fles (15 euro) kreeg het uiterlijk van een fles motorolie en het onderschrift: Smerig lekker!. Typische Feestfabriek-humor en het werkt. Degen: ,,Het groeit hard. Nozem BV heeft inmiddels 3,5 arbeidsplaatsen.’’

De Feestfabriek brengt ook vuurwerk op de markt, variërend van de Baterbox (40 euro) tot Tante Rikie's Kruittuintje (130 euro). ,,Nieuw is dit jaar de Buurtmaker (150 euro, red.)’’, vertelt Degen. ,,Een enorme box met 160 schoten, prima geschikt om met de hele buurt te kopen.’’

Wat is de spin-off voor de regio van de Zwarte Cross?

,,In geld uitgedrukt kan ik dat niet zeggen. Maar ik weet wel dat de hotels in de wijde omtrek volgeboekt zijn met de Zwarte Cross en dat de horeca in Lichtenvoorde ook goede zaken doet dat weekend. De terrassen zitten vol. Verder zijn er lokale bedrijven waar we zaken mee doen. Ter Horst uit Varsseveld zorgt bijvoorbeeld voor de afvoer van het afval. Verder is de Zwarte Cross heel goed voor de promotie van de streek. Als je ergens in het land zegt dat je uit Lichtenvoorde komt, is het al snel: oh, van de Zwarte Cross!’’

Je bezit ook een hotel in je woonplaats Laren.

,,Ja, het ondernemersbloed kruipt waar het niet gaan kan. Laren is een toeristisch dorp. Hotel De Achterhoek was op een gegeven moment het enige hotel dat nog open was. Het was verpauperd en de toenmalige eigenaar stond op het punt om failliet te gaan. Toen heb ik het gekocht. Ik run het nu samen met mijn vrouw.’’

Het is een hotel zonder personeel: wie boekt krijgt een code waarmee hij de deur kan openen.

Begin dit jaar werd Alles Komt Vast Goed BV opgericht. Wat was daarvan het doel?

,,Wij pachten de grond die we voor het festival nodig hebben van de eigenaren. Onderdeel daarvan is een terrein van zestien hectare dat eigendom was van Wijndomein Besselinkschans. De eigenaar wilde het verkopen. Omdat we bang waren dat het misschien in handen zou komen van iemand die niet met ons wilde samenwerken, hebben we het gekocht. Daarvoor is die BV opgericht.’’