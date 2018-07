Zwarte Cross neemt maatregelen na diefstal van partij polsbandjes

Zwarte Cross maakt zich op voor veel topsport, De Dijk en Triggerfin­ger

12 juli Bezoekers van de Zwarte Cross krijgen deze 21ste editie behalve muziek heel wat topsport, stunts en cross voorgeschoteld. De liefhebbers kunnen onder meer tienvoudig wereldkampioen zijspancross Daniel Willemsen verwachten, de finale van de Dutch Masters of Motocross (DMoM) met de Amerikaanse topcoureurs Malcolm Stewart en Justin Starling en de halsbrekende toeren van de rijders in de Globe Of Death.