Zwarte Cross: van 1 paal naar 33 podia voor 220.000 bezoekers

LICHTENVOORDE - Hij staat, de eerste paal voor de Zwarte Cross. Koen Klein Gunnewiek, Jurrian Fraas, Richard Vrielink en Nienke Penterman begonnen vrijdagmorgen met het uitzetten van de lijnen in de uitgestrekte weides in Lichtenvoorde en omgeving, die over drie weken vol staan met tenten, barretjes, podia en stuntramps voor het grootste festival van Nederland.