Zwarte Cross waarschijnlijk binnen een maand uitverkocht

Bij de start van de voorverkoop, in november, gingen alle tickets voor de zaterdag en de zondag binnen enkele uren over de digitale toonbank. De camping was zelfs nog sneller volgeboekt. En alle crosses op het festival zaten binnen drie minuten vol, sommige zelfs binnen een paar seconden.



Ondanks deze enorme belangstelling denkt de Zwarte Cross er niet aan te groeien. ,,We hebben absoluut geen plannen om groter te worden’’, zegt Holkenborg. ,,Het is een mooie opgave ieder jaar volle bak te trekken en dat blijft onze uitdaging de komende jaren.’’



De Zwarte Cross was de afgelopen twee jaar uitverkocht en trok beide jaren 220.000 bezoekers in vier dagen. In 2018 is het festival van donderdag 12 tot en met zondag 15 juli.



Lees alles over het festival op onze speciale pagina via dg.nl/zwarte-cross.