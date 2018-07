Zwarte Crossers opgepast: grote alcoholcontrole

Dit is een jaarlijkse controle, die elk jaar op de maandag na de Zwarte Cross plaatsvindt. De camping sluit daar om 10.00 uur, dan moet iedereen weg zijn.



De mensen worden via de Hamelandroute weggeleid en de politie controleert bij Aalten alle bestuurders die langskomen. Daarbij lopen elk jaar weer mensen tegen de lamp, vaak zijn het bestuurders die nog restalcohol in hun bloed hebben en nog niet nuchter genoeg zijn om te mogen rijden. Vorig jaar waren het er iets meer dan 20, het jaar daarvoor 26.



Ook zijn er mensen die wél positief blazen. Zij worden verblijd met een BOB-sleutelhanger. De controle begint al om 07.30 uur en duurt tot in de middag.



