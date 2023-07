Zwarte Crossers rijden alcoholfuik in, 29 bestuurders gepakt: politie noemt uitslag ‘schrikbarend’

Eén bestuurder maakte het wel heel bont, die blies ruim 1,5 keer zoveel dan mag: ruim 1,2 promille, terwijl 0,5 de grens is. Hij moest direct zijn rijbewijs inleveren, net als nog drie anderen die eveneens ver boven de promillagegrens zaten.



Vier mensen hadden geluk en bliezen net onder of óp de grens. Zij moesten de wagen een uurtje laten staan, voor ze weer verder mochten rijden.



De politie noemt de uitslag ‘schrikbarend’. ,,De cijfers zijn dit jaar een stuk hoger dan voorgaande jaren. We kijken hoe we voor volgende edities van de Zwarte Cross preventief actie kunnen ondernemen”, zegt een politiewoordvoerder.



De controle duurde van 07.30 uur tot 12.00 uur. Sommige bestuurders mochten doorrijden, omdat er onvoldoende agenten waren om iedereen te controleren.